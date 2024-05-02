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"Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство" виставили на продаж
Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство".
Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.
За його словами, торги відбудуться 7 травня в системі «Прозорро.Продажі». Прийом цінових пропозицій здійснюється до 6 травня.
Стартова ціна об’єкту становить 11,4 млн грн (без ПДВ).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Чому держава виставляє цей актив на приватизацію?
Як наголосив Коваль, протезно-ортопедична галузь має стратегічне значення, особливо в умовах війни. Тому держава зацікавлена в залученні приватних інвестицій для модернізації та розвитку цієї сфери.
"ДП «Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство» - перспективний актив з налагодженою роботою. У 2023 році вони отримали прибуток 163 тис. грн та не має простроченої заборгованості", - підкреслив Коваль.
Він додав, що держава піклується про безперебійну роботу підприємства та соціальний захист працівників. Тому покупець зобов'язується:
- зберегти профіль діяльності протягом 10 років;
- не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.
Серед переваг для інвестора очільник ФДМУ виділив:
- готове виробниче середовище;
- можливість розширення бізнесу;
- забезпечення потреб населення у протезно-ортопедичних виробах.
Інформація про лот
"Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство" спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, зокрема протезів та ортопедичного взуття.
На аукціон виставлено триповерхову будівлю (загальна площа будівлі – 760 м2, загальна площа об'єкта – 1906,8 м2), крім цього, до складу комплексу входить гараж, альтанка, огорожа, обладнання.
Також у власності підприємства є 5 вантажівок та легкове авто Chevrolet Lacetti 2004 року випуску.
На момент оголошення аукціону на підприємстві працює 33 співробітники з середньою зарплатою 12 тисяч гривень на місяць.
На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.
Велика приватизація
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.
Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.