"Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство" виставили на продаж

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство".

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, торги відбудуться 7 травня в системі «Прозорро.Продажі». Прийом цінових пропозицій здійснюється до 6 травня.

Стартова ціна об’єкту становить 11,4 млн грн (без ПДВ).

Чому держава виставляє цей актив на приватизацію?

Як наголосив Коваль, протезно-ортопедична галузь має стратегічне значення, особливо в умовах війни. Тому держава зацікавлена в залученні приватних інвестицій для модернізації та розвитку цієї сфери.

"ДП «Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство» - перспективний актив з налагодженою роботою. У 2023 році вони отримали прибуток 163 тис. грн та не має простроченої заборгованості", - підкреслив Коваль.

Він додав, що держава піклується про безперебійну роботу підприємства та соціальний захист працівників. Тому покупець зобов'язується:

зберегти профіль діяльності протягом 10 років;

не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.

Серед переваг для інвестора очільник ФДМУ виділив:

готове виробниче середовище;

можливість розширення бізнесу;

забезпечення потреб населення у протезно-ортопедичних виробах.

Інформація про лот

"Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство" спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, зокрема протезів та ортопедичного взуття.

На аукціон виставлено триповерхову будівлю (загальна площа будівлі – 760 м2, загальна площа об'єкта – 1906,8 м2), крім цього, до складу комплексу входить гараж, альтанка, огорожа, обладнання.

Також у власності підприємства є 5 вантажівок та легкове авто Chevrolet Lacetti 2004 року випуску.

На момент оголошення аукціону на підприємстві працює 33 співробітники з середньою зарплатою 12 тисяч гривень на місяць.

На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.