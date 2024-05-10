Brave1 збільшить гранти для оборонних розробок: можна отримати від 500 000 до 2 мільйонів гривень

Почався прийом заявок на оновлені гранти від Brave1 для defense-tech розробок. Відтепер розробники можуть отримати гранти в 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила $5 000 та $25 000.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що податися на гранти можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів. Розмір фінансування залежить саме від оцінки.

За словами Федорова, кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту.

Інфографіка: Мінцифри

"Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути", - зауважив Федоров.

Голова Мінцифри нагадав, що грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час видали 189 грантів на загальну суму $3,3 мільйона. Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини.

"Створюємо умови для нарощування темпів виробництва та покращення якості оборонних інновацій. Розробляйте продукти, які підсилять Україну на фронті, та отримуйте фінансування з Brave1", - підсумував він.

Розробки Brave1

Нагадаємо, на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.