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Розробники Brave1 презентували дистанційний комплекс для розмінування
28 березня на базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Фередоров.
Зазначено, що комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2.
Він працює від пульту дистанційного керування, що значно знижує ризики для життя військових і саперів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Фередоров розповів, що розробники Ratel Deminer вже провели його випробування в реальних умовах.
Комплекс був використаний для гуманітарного розмінування територій біля Святогірська Донецької області. Зараз його доопрацьовують і збільшують потужності.
Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях у Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.
В Україні масово виробляють роботів щоб мінімізувати людей на полі бою
Україна запускає серійне виробництво роботизованих платформ для використання на землі, які здатні виконувати різноманітні завдання, зокрема, діяти у ролі камікадзе, бойових турелей, обладнання для мінування та розмінування, а також забезпечувати евакуацію.
Головною місією таких систем є значне зниження потреби у безпосередній участі людей у бойових діях, спрямовуючи на це інноваційні технології.
На платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.
Нагадаємо, в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.