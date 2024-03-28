Розробники Brave1 презентували дистанційний комплекс для розмінування

28 березня на базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Фередоров.

Зазначено, що комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2.

Він працює від пульту дистанційного керування, що значно знижує ризики для життя військових і саперів.

Фередоров розповів, що розробники Ratel Deminer вже провели його випробування в реальних умовах.

Комплекс був використаний для гуманітарного розмінування територій біля Святогірська Донецької області. Зараз його доопрацьовують і збільшують потужності.

Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях у Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.

В Україні масово виробляють роботів щоб мінімізувати людей на полі бою

Україна запускає серійне виробництво роботизованих платформ для використання на землі, які здатні виконувати різноманітні завдання, зокрема, діяти у ролі камікадзе, бойових турелей, обладнання для мінування та розмінування, а також забезпечувати евакуацію.

Головною місією таких систем є значне зниження потреби у безпосередній участі людей у бойових діях, спрямовуючи на це інноваційні технології.

На платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.

Нагадаємо, в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.