Не поступається західним аналогам: представлена ще одна вітчизняна машина для розмінування

В Україні представлена вже третя модель вітчизняної машини для розмінування. Вона створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що презентація розробки, відбулася 21 лютого 2024 року на одному з випробувальних полігонів.

Нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам. Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі.

Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10. Вітчизняна розробка продемонструвала також дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

Як розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва.

"Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - зазначив Безкаравайний.

"Надзвичайно приємно, що розробником нової вітчизняної машини для розмінування стала компанія, яка є резидентом буткемпу з інновацій у сфері гумрозмінування, який Міністерство економіки організувало спільно з Київською школою економіки. Це значить, що наші зусилля досягають мети", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування триває. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.

Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів вже працюють в полях.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.