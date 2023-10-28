На Харківщині працюватиме перша вітчизняна машина для розмінування (ФОТО, ВІДЕО)

Рятувальники міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали першу розроблену, сертифіковану й виготовлену в Україні машину для підготовки ґрунту до розмінування.

Про це повідомляють ДСНС, Міністерство економіки та Харківська обласна військова адміністрація. Технічний засіб був придбаний за кошти бюджету області та переданий начальником ОВА Олегом Синєгубовим 27 жовтня.

Машина випробовувалася більше року та отримала сертифікат відповідності, що дозволяє налагодити її подальше виробництво. За словами Синєгубова, загалом це вже дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині, при цьому влада вже купила ще одну таку ж.

"Особливою перевагою є те, що ця техніка проста у використанні, обслуговуванні та ремонті. За кошти обласного бюджету ми придбали два такі екземпляри вартістю 5,6 мільйона гривень кожний. Для порівняння: ціна аналогіччних закордонних механізмів стартує від 500 тисяч євро", - повідомив очільник регіону.

За його словами, машина харківського виробництва не поступається закордонним аналогам ані за ефективністю, ані за швидкістю, ані за якістю проходження ділянок, де відбувається розмінування.

Як розповів начальник ОВА, вона має автоматичний пульт управління й працює дистанційно на відстані 300 м, що знімає загрозу ураження піротехніків уламками під час робіт.

За час випробувань в бойових умовах машина на собі підірвала більше ніж 300 протипіхотних мін. Втім, у ній застосовані такі механізми, що навіть при наїзді на протитанкову міну та пошкодженнях її можна швидко відновити та замінити будь-яку деталь.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Зазначається, що переданий техзасіб здатний знешкоджувати 95% всіх мін. Загальна вага машини становить 16 тонн, швидкість роботи - 3-4 км/год. Крім того, вона має чотири камери, що допомагає в управлінні. Навчання операторів на ній триватиме кілька тижнів, після чого машину одразу спрямують на один із найзасміченіших вибухонебезпесними предметами напрямків.