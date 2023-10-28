В Харьковской области будет работать первая отечественная машина для разминирования (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили первую разработанную, сертифицированную и изготовленную в Украине машину для подготовки грунта к разминированию.

Об этом сообщают ГСЧС, Министерство экономики и Харьковская областная военная администрация. Техническое средство было приобретено на средства бюджета области и передано начальником ОВА Олегом Синегубовым 27 октября.

Машина испытывалась более года и получила сертификат соответствия, позволяющий наладить дальнейшее производство. По словам Синегубова, в целом это уже девятая машина для разминирования, которая будет работать в Харьковской области, при этом власти уже закупили еще одну такую же.

"Особым преимуществом является то, что эта техника проста в использовании, обслуживании и ремонте. За средства областного бюджета мы приобрели два таких экземпляра стоимостью 5,6 миллиона гривен каждый. Для сравнения: цена аналогичных зарубежных механизмов стартует от 500 тысяч евро", - сообщил глава региона.

По его словам, машина харьковского производства не уступает зарубежным аналогам ни по эффективности, ни по скорости, ни по качеству прохождения участков, где происходит разминирование.

Как рассказал начальник ОВА, она имеет автоматический пульт управления и работает дистанционно на расстоянии 300 м, что снимает угрозу поражения пиротехников околками во время работ.

За время испытаний в боевых условиях машина на себе подорвала более 300 противопехотных мин. Впрочем, в нем применены такие механизмы, что даже при наезде на противотанковую мину и повреждениях ее можно быстро восстановить и заменить любую деталь.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Отмечается, что передаваемое техсредство способно обезвреживать 95% всех мин. Общий вес машины составляет 16 тонн, скорость работы – 3-4 км/ч. Кроме того, она имеет четыре камеры, что помогает в управлении. Обучение операторов на ней продлится несколько недель, после чего машину сразу направят на одно из самых засоренных взрывоопасными направлений.