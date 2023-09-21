В Украине провели первый аукцион по продаже разминирования: конкуренции не было

В Украине прошел пилотный аукцион по продаже услуг разминирования территорий, а именно земель филиала "Народичское специализированное лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины" (Житомирская область).

Как свидетельствуют данные в системе Prozorro, соответствующий договор был заключен 20 сентября с ГП "Укроборонсервис", являющимся дочерним предприятием госкомпании "Укрспецэкспорт".

Оно было единственным участником торгов, предложив цену в 550,4 тысячи гривен. Поскольку ожидаемая стоимость услуги была указана в сумме 688,4 тысячи гривен, государство таким образом сэкономило 133 тысячи.

Как прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, в следующем году государство планирует усиленно развивать это направление работы, поскольку решительно настроено вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% территорий, потенциально загрязненных в результате войны взрывоопасными предметами.

"Одним из стратегических направлений, которое ускорит очистку земель, является создание рынка гуманитарного разминирования. Закупка услуг на открытых аукционах привлечет операторов противоминной деятельности не только из Украины, но и из других стран. А конкуренция между ними позволит получить приемлемые цены на разминирование", - отмечает она.

Чиновница указала, что в госбюджете на следующий год заложено на нужды разминирования 2 миллиарда гривен. Эти средства планируется направить на поддержку сельхозпредприятий, которые будут покупать услуги по разминированию через аукцион.

Минэкономики ныне работает над формированием необходимой нормативной базы. В ближайших планах также проведение аукциона по продаже услуг по разминированию земель сельхозназначения.

Отмечается и что в следующем году государство планирует внедрить механизмы поддержки аграриев, которые через аукционы будут покупать услуги по разминированию своих земель.

Кроме этого, в Минэкономики сообщают, что Центр гуманитарного разминирования объявил конкурс на должность директора. Документы от соискателей будут приниматься до 18:00 7 октября. Полный перечень требований и условия конкурса – по ссылке .

Напомним, что это бюджетное учреждение было создано решением Кабинета министров в апреле. Среди задач центра – сбор и анализ информации, стратегическое планирование, координация процесса и международное сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.