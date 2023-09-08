В Херсонской области трое саперов взорвались на российской мине

8 сентября трое взрывотехников, осуществлявших гуманитарное разминирование Херсонской области, взорвались на вражеской мине. Это саперы организации из "The HALO Trust".

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Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, тяжелые травмы получил 24-летний сапер. У него тяжелые ранения головы и шеи. Врачи оперируют парня и все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, 7 сентября один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрывов транспортных средств на взрывных устройствах в Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области.

По состоянию на 30 августа от взрывоопасных предметов в Украине погибли 237 граждан, ранены — 494.

Заметим, В настоящее время Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. По состоянию на сегодняшний день примерно 174 тыс кв км включительно с морскими акваториями считаются загрязненными взрывоопасными предметами, а это 30% территории Украины, из которых около 470 тысяч гектаров сельхозугодий.