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В Херсонской области трое саперов взорвались на российской мине
8 сентября трое взрывотехников, осуществлявших гуманитарное разминирование Херсонской области, взорвались на вражеской мине. Это саперы организации из "The HALO Trust".
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его словам, тяжелые травмы получил 24-летний сапер. У него тяжелые ранения головы и шеи. Врачи оперируют парня и все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 7 сентября один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрывов транспортных средств на взрывных устройствах в Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области.
По состоянию на 30 августа от взрывоопасных предметов в Украине погибли 237 граждан, ранены — 494.
Заметим, В настоящее время Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. По состоянию на сегодняшний день примерно 174 тыс кв км включительно с морскими акваториями считаются загрязненными взрывоопасными предметами, а это 30% территории Украины, из которых около 470 тысяч гектаров сельхозугодий.