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В Харьковской области на взрывчатке подорвались трактор и грузовик: есть погибший и раненые (ФОТО)
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате 7 сентября подрывов транспортных средств на взрывных устройствах в Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области.
В частности, как сообщает областное управление полиции, в больницу поступило сообщение о том, что около 11:00 недалеко от села Мосьпаново Малиновской общины на взрывном устройстве в поле взорвался грузовой автомобиль.
Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя девушка. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Однако травмированный карандаш впоследствии скончался в медицинском учреждении. Полиция также приводит фотографии последствий происшествия.
Кроме того, в 11:30 вблизи села Архангеловка Барвенковской общины трактор в поле наехал на несработавший суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летний водитель с ранениями был доставлен в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как уточняют в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в поле между городом Барвенково и село Червоное подорвался трактор New Holland местного агропредприятия. Пострадавший 1981 года рождения находится в Барвенковской городской больнице в удовлетворительном состоянии.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса.
Отметим, что случаи подрыва граждан на взрывчатке в полях Харьковской области, как и других затронутых войной регионов, происходят регулярно. В частности, в июле на противотанковой мине подорвался тракторист на окраине поселка Андреевка Донецкой общины Изюмского района.