В Херсонской области от взрывчатки в полях за день погибли трое мужчин, включая тракториста

Три человека погибли 29 августа в Херсонской области из-за того, что наткнулись на взрывные устройства. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

В частности, в поле вблизи села Садовое Херсонской общины смертельные ранения получили двое мужчин в возрасте 51 и 28 лет, наткнувшихся на российские мины.

Кроме того, в поле вблизи села Новопетровка Высокопольской общины из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами, погиб 43-летний тракторист.

Как сообщили в областной прокуратуре, водитель трактора, обрабатывавший поле, получил несовместимые с жизнью травмы около 15:30. При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

"Помните, что минная опасность на Херсонщине чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!" - подчеркнул глава области.

Напомним, что лишь недавно, 25 августа, работавший в поле тракторист погиб возле села Широкая Балка Станиславской общины Херсонской области, но не от мины, а в результате попадания под вражеский обстрел.

Отметим также, что накануне возле Чернигова подорвался на мине автомобиль с семьей сотрудника патрульной полиции. Он вместе с женой погиб, но двое малолетних детей выжили.