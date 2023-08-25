В результате вражеских обстрелов Херсонщины 1 погибший и 3 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 24 августа 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 81 обстрел, выпустив 501 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание комбината в Херсоне, админздание и объект критической инфраструктуры, здания медицинского учреждения и магазина в Херсонском районе, территорию элеватора и складские помещения, здания учебных заведений в Бериславском районе", - уточнил Прокудин .

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Отметим, российские оккупанты 24 августа совершили обстрел у Широкой Балки Херсонской области, в результате чего погиб тракторист, работавший в поле.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 24 августа 2023 около 13:50 российские военные обстреляли Станиславскую общину на Херсонщине. Под вражеский обстрел попал водитель трактора, работавший в поле вблизи одного из населенных пунктов. От полученных ран он погиб на месте”, – говорится в сообщении.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ 24 августа в очередной раз обстреляла Херсон. Ранение получила 7-летняя девочка.

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 23 августа 99 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Напомним, 23 августа армия страны-агрессора РФ нанесла авиаудары по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.