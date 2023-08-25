Над Днепропетровщиной сбили ракету, а Никополь враг обстрелял из "Градов": в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью враг атаковал Никопольщину. Дважды оккупанты били по Никополю из “Градов” и артиллерии, а на утро обстреляли и Марганецкую общину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью агрессор атаковал Никопольщину. Целил из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил Лысак.

По его словам, в Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.

"Утром российская армия снова атаковала город. А еще – Марганецкую общину. Там последствия уточняются", - заметил Лысак.

Кроме того, в Зеленодольской общине Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.

"Ночью защитники из ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья", - сообщил Лысак.

Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, армия страны-агрессора в ночь на 24 августа выпустила по Днепру ракеты. Одну из них сбили силы ПВО, другие повредили инфраструктуру города. В результате атаки 7 человек ранены.