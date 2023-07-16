В Харьковской области на противотанковой мине подорвался еще один тракторист (ФОТО)

Тракторист одного из местных фермерских хозяйств пострадал 16 июля в результате подрыва трактора на вражеской противотанковой мине во время сельскохозяйственных работ в Харьковской области.

Как сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, событие произошло около 9:00 воскресенья на окраине поселка Андреевка Донецкой общины Изюмского района.

Мужчину доставили в больницу в Балаклее. О его состоянии не сообщается. На месте работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Отметим, что это далеко не первый подобный случай на деоккупированных территориях Харьковской области за последнее время. Так, 12 июля на выезде из Балаклеи во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина, его госпитализировали.

29 июня в селе Чернещина того же Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия "Новый путь" трактор МТЗ-80 подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Трактористу в этом случае повезло: он получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

В свою очередь, 1 июня в селе Граково Чкаловской общины Чугуевского района на противотанковой мине также подорвался трактор: раненого 61-летнего тракториста госпитализировали.

В селе жеНикополь Барвенковской общины Изюмского района трактор подорвался на неизвестном устройстве во время работ в поле 4 мая. Тогда получил ранение и был госпитализирован 37-летний тракторист.