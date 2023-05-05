Российские войска за сутки обстреляли четыре района Харьковщины, вспыхнули пожары

Российские оккупационные войска 4 мая обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области из артиллерии, минометов и другого вооружения.

Под вражеский огонь попали Чугуевский, Изюмский и Купянский районы, сообщил глава области Олег Синегубов.

Оккупанты обстреляли Красную Зарю, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Новомлынск, Каменка, Двухречную, Ольховатку, Западное, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты.

Синегубов отметил, что обстрелами повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Кроме этого, в Харьковской области остается очень высокой минная опасность. Вчера в селе Никополь Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном предмете взорвался трактор. 37-летний тракторист получил ранение и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

В течение 3 мая под вражеский огонь россиян попали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.