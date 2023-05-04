Россияне обстреляли четыре прифронтовых района Харьковщины

За прошедшие сутки под вражеский огонь россиян попали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Вчера враг обстрелял село Копанки Изюмского района, а в селе Бочково Чугуевского района вражеским обстрелом был поврежден жилой дом и хозяйственные постройки, сообщил глава области Олег Синегубов.

В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района был поврежден частный дом. Также во вражеский огонь попали населенные пункты Волчанск, Стрелка, Двуречная, Лиман Первый и другие.

По сообщению Синегубова, пострадавших среди гражданского населения в сутки не было.

Глава области отметил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность. У села Погоновка Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете взорвался трактор. 58-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами.

2 мая враг также обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.