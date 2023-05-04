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Россияне обстреляли четыре прифронтовых района Харьковщины
За прошедшие сутки под вражеский огонь россиян попали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
Вчера враг обстрелял село Копанки Изюмского района, а в селе Бочково Чугуевского района вражеским обстрелом был поврежден жилой дом и хозяйственные постройки, сообщил глава области Олег Синегубов.
В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района был поврежден частный дом. Также во вражеский огонь попали населенные пункты Волчанск, Стрелка, Двуречная, Лиман Первый и другие.
По сообщению Синегубова, пострадавших среди гражданского населения в сутки не было.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области отметил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность. У села Погоновка Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете взорвался трактор. 58-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами.
2 мая враг также обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.