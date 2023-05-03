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На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по сельхозпредприятию и жилым домам
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в селе Гурьев Казачок Богодуховского района в результате обстрела из РСЗО было повреждено помещение сельхозпредприятия.
В результате обстрела села Ольховатка Купянского района повреждены два многоквартирных дома и по меньшей мере три частных дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов получили ранения и была госпитализирована 73-летняя женщина. В селе повреждены два жилых дома.
В селе Бочково Чугуевского района также было повреждено частное домовладение.
Кроме того, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 16 га территории и обезвредили 346 взрывоопасных предметов.
Заметим, накануне в результате обстрелов села Кучеривка Купянского района ранение получил и был госпитализирован мужчина 65 лет.