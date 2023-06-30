В Харьковской области в результате подрыва взрывного устройства пострадал подросток

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 29 июня, из артиллерии и минометов обстреляли приграничные и прифронтовые территории Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие.

"Информация о пострадавших и масштабных разрушениях не поступала", - отметил он.

В то же время, по информации Синегубова, ночью около 3:30 в пгт. Панютино Лозовского района мальчик 13 лет нашел на собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки, после чего произошел взрыв. Его госпитализировали с ранениями.

Также в селе Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия "Новый путь" трактор МТЗ-80 подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Тракторист получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

Напомним, в ночь на 29 июня враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по городу Чугуев Харьковской области, в результате чего были повреждены жилые дома и автомобили.