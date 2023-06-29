Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Так, в ночь на 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксированы попадания в землю. Повреждены жилые дома и автомобили. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.

Кроме того, за прошедшие сутки, 28 июня, российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.

В частности, в селе Куриловка Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены частные жилые дома, а также ранена 70-летняя женщина.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеской атаки погибли трое гражданских мужчин - 45-ти, 48-ми и 57-ми лет.

В селе Колодязное Купянского района из-за вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Также в результате обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 93 взрывоопасных предмета.

Напомним, 27 июня российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.