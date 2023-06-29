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Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Так, в ночь на 29 июня враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по городу Чугуев.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Зафиксированы попадания в землю. Повреждены жилые дома и автомобили. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.
Кроме того, за прошедшие сутки, 28 июня, российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в селе Куриловка Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены частные жилые дома, а также ранена 70-летняя женщина.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеской атаки погибли трое гражданских мужчин - 45-ти, 48-ми и 57-ми лет.
В селе Колодязное Купянского района из-за вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
Также в результате обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.
В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 93 взрывоопасных предмета.
Напомним, 27 июня российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.