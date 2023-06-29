Армия РФ выпустила 342 снаряда по Херсонщине: 3 человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 28 июня 64 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

По словам главы области, из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Накануне оккупанты выпустили 316 снарядов по Херсонщине. В результате вражеских обстрелов 3 человека получили ранения.