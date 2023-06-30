- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В результате вражеских обстрелов на Херсонщине 3 погибших и 4 раненых
Российские оккупационные войска в течение суток 29 июня 72 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 4 - получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 72 обстрела, выпустив 434 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, пункт выдачи гуманитарной помощи, медицинское и образовательное учреждение в Херсоне", - уточнил Прокудин.
По словам главы области, из-за российской агрессии 3 человека погибли, 4 - получили ранения.
Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 29 июня, обстреляли "пункт несокрушимости" в Херсоне, в результате чего есть жертвы и раненые.
В результате обстрела также уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры.
Также утром 29 июня россияне нанесли удар по Белозерке Херсонской области. В результате обстрела один человек погиб.
В течение предыдущих суток россияне 64 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.