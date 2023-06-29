Военные призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

В Северной операционной зоне Сумское направление остается наиболее опасным. Поэтому военные советуют жителям приграничных районов уехать.

Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Села, расположенные вблизи границы, почти каждый день попадают под вражеский огонь. Враг использует артиллерию, минометы, реактивные системы залпвого огня.

"Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил пожилую семью срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать", — подчеркнул Наев.

Он обратил внимание, что местные власти знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. При желании нужно только обратиться в местные органы.

"Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", - подчеркнул Наев.

Заметим, что действительно россиян атакуют Сумскую область постоянно. В частности, в течение дня 22 июня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумской области, зафиксировано 147 взрывов.



За день до этого активность российских обстрелов в регионе была меньше: к 21:00 враг совершил 18 обстрелов по территории шести громад, было зафиксировано 118 взрывов.