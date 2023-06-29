Військові закликали мешканців прикордонних районів Сумщини евакуюватися

У Північній операційній зоні Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним. Тому військові радять мешканцям прикордонних районів виїхати.

Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Села, що розташовані поблизу кордону, майже щодня потрапляють під ворожий вогонь. Ворог використовує артилерію, міномети, реактивні системи залпвого вогню.

"Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав родину похилого віку терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", — наголосив Наєв.

Він звернув увагу, що місцева влада знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. При бажанні потрібно лише звернутися до місцевих органів.

"Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю", — підкреслив Наєв.

Зауважимо, що, дійсно, росіяни атакують Сумську область постійно. Зокрема, протягом дня 22 червня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумської області, зафіксовано 147 вибухів.



За день до цього активність російських обстрілів у регіоні була меншою: до 21:00 ворог здійснив 18 обстрілів по території шести громад, було зафіксовано 118 вибухів.