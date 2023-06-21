Обстрелы Сумской области. Россияне 18 раз за день атаковали область, есть разрушения

Российские оккупационные войска в течение дня 21 июня совершили 18 обстрелов приграничья Сумской области. Зафиксировано 118 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В общем, под обстрелы попали Юнаковская, Белопольская, Середино-Будская, Великописаревская, Хотинская, Эсманская громады.

Так, Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (28 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных жилых дома, летняя кухня и хозяйственное помещение. В результате еще одного обстрела повреждены частный жилой дом и летняя кухня. Также с территории РФ вражеским вертолетом произведен пуск 5 неуправляемых ракет типа "НУРС" и зафиксирован обстрел из РПГ-7 (2 взрыва).

Также оккупанты били из минометов по Юнаковской громаде (3 взрыва).

Середино-Будскую и Великописаревскую громады россияне обстреляли из артиллерии и минометов. В Великописаревской громаде было попадание в фермерское хозяйство.

Также враг обстреливал из минометов Хотинскую и Эсманскую громады.

Напомним, оккупационные войска РФ в течение 19 июня 16 раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.