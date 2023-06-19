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Обстрелы Сумской области. Оккупанты 16 раз за день атаковали область, есть жертвы
Оккупационные войска РФ в течение 19 июня 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
В общем, под обстрелы попали Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.
Так, по Хотинской громад враг бил из минометов (8 взрывов).Подписывайтесь на наш YouTube канал
По Краснопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили один гражданский и ребенок 2010 г.р.
Миропольскуюгромаду враг атаковал с артиллерии (5 взрывов) и с беспилотника квадрокоптерного типа сбросил гранату "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне били из миномета (6 взрывов), в результате чего повреждены частный дом и гаражное помещение.
По Юнаковской громаде оккупанты также били из минометов (9 взрывов), в результате чего произошло попадание по жилому дому, там погиб один гражданский и еще один человек ранен. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
На Новослободскую громаду россияне сбросили 7 мин, а по Белопольской и Середино-Будской громадах били из минометов (2 и 4 взрыва соответственно).
Шалыгинскую громаду рашисты обстреляли из гранатомета АГС (3 взрыва).
Напомним, российские оккупационные войска 18 июня снова обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего погибли отец и сын.