АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Обстрелы Сумской области. Оккупанты 16 раз за день атаковали область, есть жертвы

Обстрелы Сумской области. Оккупанты 16 раз за день атаковали область, есть жертвы
Фото: областное управление ГСЧС

Оккупационные войска РФ в течение 19 июня 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

В общем, под обстрелы попали Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Так, по Хотинской громад враг бил из минометов (8 взрывов).

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили один гражданский и ребенок 2010 г.р.

Миропольскуюгромаду враг атаковал с артиллерии (5 взрывов) и с беспилотника квадрокоптерного типа сбросил гранату "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне били из миномета (6 взрывов), в результате чего повреждены частный дом и гаражное помещение.

По Юнаковской громаде оккупанты также били из минометов (9 взрывов), в результате чего произошло попадание по жилому дому, там погиб один гражданский и еще один человек ранен. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).

На Новослободскую громаду россияне сбросили 7 мин, а по Белопольской и Середино-Будской громадах били из минометов (2 и 4 взрыва соответственно).

Шалыгинскую громаду рашисты обстреляли из гранатомета АГС (3 взрыва).

Напомним, российские оккупационные войска 18 июня снова обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего погибли отец и сын.

Автор:
Нина Комащенко