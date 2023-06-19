Обстрелы Сумской области. Оккупанты 16 раз за день атаковали область, есть жертвы

Оккупационные войска РФ в течение 19 июня 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

В общем, под обстрелы попали Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Так, по Хотинской громад враг бил из минометов (8 взрывов).

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили один гражданский и ребенок 2010 г.р.

Миропольскуюгромаду враг атаковал с артиллерии (5 взрывов) и с беспилотника квадрокоптерного типа сбросил гранату "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне били из миномета (6 взрывов), в результате чего повреждены частный дом и гаражное помещение.

По Юнаковской громаде оккупанты также били из минометов (9 взрывов), в результате чего произошло попадание по жилому дому, там погиб один гражданский и еще один человек ранен. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).

На Новослободскую громаду россияне сбросили 7 мин, а по Белопольской и Середино-Будской громадах били из минометов (2 и 4 взрыва соответственно).

Шалыгинскую громаду рашисты обстреляли из гранатомета АГС (3 взрыва).

Напомним, российские оккупационные войска 18 июня снова обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего погибли отец и сын.