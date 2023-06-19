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Россияне обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, 19 июня россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил он.
Кроме того, в результате обстрела повреждены 16 частных домов. Две хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 –побиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также повреждены газопровод и линия электропередач.
Напомним, 18 июня враг накрыл Никополь огнем из тяжелой артиллерии, в результате чего повреждены коммунальное и энергетическое предприятия.