На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов повреждены два предприятия

Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. Так, 18 июня враг накрыл город огнем из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрелов повреждены коммунальное и энергетическое предприятия. В настоящее время аварийные бригады работают над устранением последствий.

"Повреждено и жилье людей. Повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, несколько солнечных панелей, газопровод, две линии электропередач", - сообщил Лысак.

Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в ночь на 18 июня ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата "Шахед", которые россияне выпустили по Днепропетровской области.