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На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов повреждены два предприятия

На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов повреждены два предприятия
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. Так, 18 июня враг накрыл город огнем из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрелов повреждены коммунальное и энергетическое предприятия. В настоящее время аварийные бригады работают над устранением последствий.

"Повреждено и жилье людей. Повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, несколько солнечных панелей, газопровод, две линии электропередач", - сообщил Лысак.

Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в ночь на 18 июня ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата "Шахед", которые россияне выпустили по Днепропетровской области.

Автор:
Нина Комащенко