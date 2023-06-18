ПВО уничтожила 2 ударных вертолета и 12 дронов

За прошедшие сутки 17 июня и начало текущих суток 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один "Ланцет".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam" .

Кроме того, авиация Воздушных Сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие.

"По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата "Шахед", которые россияне выпустили по Днепропетровской области.

БПЛА были уничтожены в Криворожском районе подразделением ППК "Восход".

Отметим, во время ракетной атаки по территории Украины 16 июня ПВО уничтожило в небе над Киевом 14 воздушных целей. Среди них ракеты "Кинжал" и "Калибр" и беспилотники.