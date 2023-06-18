Враг обстрелял Сумскую область, есть жертвы

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Сумской области. Так, 18 июня враг снова обстрелял приграничье региона.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Белополье погибли гражданские - отец и сын", - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что уточненную информацию сообщат дополнительно.

Напомним, в течение дня 16 июня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, в результате чего зафиксировано 117 взрывов.