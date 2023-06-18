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Враг обстрелял Сумскую область, есть жертвы
Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Сумской области. Так, 18 июня враг снова обстрелял приграничье региона.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Белополье погибли гражданские - отец и сын", - говорится в сообщении.
В ОВА заявили, что уточненную информацию сообщат дополнительно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в течение дня 16 июня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, в результате чего зафиксировано 117 взрывов.