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Враг обстрелял Сумскую область, есть жертвы

Враг обстрелял Сумскую область, есть жертвы
Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Сумской области. Так, 18 июня враг снова обстрелял приграничье региона.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов города Белополье погибли гражданские - отец и сын", - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что уточненную информацию сообщат дополнительно.

Напомним, в течение дня 16 июня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, в результате чего зафиксировано 117 взрывов.

Автор:
Нина Комащенко