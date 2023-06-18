Армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 17 июня 96 ударов враг нанес по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Оккупанты нанесли удар по 20 городам и селам области, совершили 96 обстрелов из разных видов вооружения", - отметил он.

Руководитель области уточнил, что 4 атаки из БПЛА враг совершил по Гуляйпольскому, Волшебному, 8 обстрелов с РСЗО по Степному, Новоивановке, Новодаровке, 84 удара с артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Каменскому и окрестным селам.

При обстреле Орехова ранение получил 56-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Как отметил Малашко, за сутки поступило 5 сообщений о повреждении домов и автомобилей местных жителей.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 20 населённых пунктов Запорожской области. Тогда за сутки добавилось еще 15 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.