Оккупанты 68 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 17 июня 68 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 68 обстрелов, выпустив 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб, четыре (из них один ребенок) - получили ранения.

Заметим, армия страны-агрессора РФ 16 июня ударила по Казацкому в Херсонской области. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы.

В результате обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также в результате вражеской атаки ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень.

За предыдущие сутки, 16 июня оккупанты 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.