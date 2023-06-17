Первоочередные потребности пострадавших жителей Херсонщины обеспечены: в ОВА назвали, что необходимо сейчас

Первоочередные потребности жителей пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС территорий уже обеспечены. Сейчас больше всего нужны строительные материалы и бытовая техника.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, потребности жителей подтопленных районов Херсонщины в еде, питьевой воде и средствах гигиены полностью обеспечены. Также он заверил, что в области достаточное количество помп для откачки воды и спасательных лодок.

"Что нужно сейчас: лопаты, ведра, шланги, мусорные мешки, резиновые варежки, садовый инвентарь, бензопилы, строительные материалы, моющие и дезинфицирующие средства, портативные газовые колонки и баллоны к ним, мойки высокого давления, бытовая техника", - отметил глава ОВА .

Также пострадавшим нужны фонарики, павербанки и мобильные телефоны, чтобы воспользоваться полезными приложениями.

"Для координации и обновленного списка потребностей обращайтесь в контакт-центр: 0800 101 102", - добавил он.

Напомним, в правительстве выделили 564 миллиона 875 тысяч гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции, осуществленном Российской Федерацией.