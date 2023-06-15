Последствия подрыва ГЭС. В Херсонской ОВА рассказали о текущей ситуации в регионе

В Херсонской области в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции остаются подтопленными 44 населенных пункта, 27 из которых – на правобережье, а 17 – на временно оккупированном левобережье региона. Об этом утром 15 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в настоящее время вода находится на уровне 2,04 метра. По состоянию на утро, на правобережье под водой остаются 1923 дома, что на 150 меньше, чем накануне вечером.

С правобережья в общей сложности было эвакуировано 2782 человека, из них 309 – это дети, и 80 – маломобильные. При этом эвакуация проходит под огнем российской армии. В частности, 14 июня оккупанты снова атаковали людей, спасающих других. В Херсоне враг обстрелял лодку с волонтерами – двое получили ранения.

Как добавил Прокудин, эпидемиологическая ситуация сейчас стабильна, случаев инфекционных заболеваний не выявлено.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Днем 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в регионе обнаружили тела еще двух человек.

По состоянию на утро 14 июня, уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области составлял 2,13 метра.