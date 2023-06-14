Иностранный и украинский волонтеры пострадали в результате обстрела Херсона

Оккупационные войска Российской Федерации 14 июня около 18:50 открыли огонь по Херсону. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Под обстрел попали два волонтера, среди которых один иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.

По предварительным данным, оккупанты применили минометы для атаки на Херсон. В результате атаки также повреждена гражданская инфраструктура.

На месте работают специалисты. Проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты с первых дней подрыва Каховской ГЭС мешают эвакуировать население с правого берега Херсонщины, постоянно обстреливая жилые кварталы и подвергая смертельной опасности людей, спасающих и спасающихся от большой воды.

А на оккупированных территориях левого берега Херсонской области россияне не планируют помогать гражданским людям, оставшимся в затопленных районах и не имеющим возможности выбраться.