Американские спутники зафиксировали взрыв прямо перед разрушением Каховской ГЭС, – NYT

Американские спутники-разведчики зафиксировали взрыв на Каховской гидроэлектростанции прямо перед ее обвалом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, спутники с инфракрасными датчиками обнаружили признаки тепла, характерного для сильного взрыва, непосредственно перед обвалом дамбы.

Как рассказал собеседник издания, аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит РФ. Однако разведывательные службы США до сих пор не имеют никаких убедительных доказательств касательно ответственных за катастрофу.

Эксперты по технике и боеприпасам заявили, что обвал, скорее всего, был вызван умышленным взрывом. Специалисты добавили, что разрушение конструкции или атака извне возможны, но это менее правдоподобные объяснения.

Представитель администрации Байдена не исключил возможности того, что предыдущие повреждения дамбы или рост давления воды могли способствовать обвалу, но американские чиновники считают, что наиболее вероятной причиной был взрыв (преднамеренный или случайный).

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 9 июня, из-за удерживания значительного затопления территорий III-й уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и подорвать ее как-то обстрелами извне физически нереально.