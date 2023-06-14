Подрыв ГЭС повредил не менее 19 тыс домов в Новой Каховке и в соседних селах — оценка KSE

В населенных пунктах Корсунка, Казачьи Лагеря, Райске и Новая Каховка, которые взяли на себя основной удар после прорыва плотины ГЭС, пострадали не менее 19 тысяч домов.

Об этом свидетельствуют первые данные, полученные после анализа подтопления первых, проведенных Киевской школой экономики - Kyiv School of Economics.

Затопленные/подтопленные постройки занимают площадь 2532 тысячи м². Аналитики в отчете разделили дома по уровню угрозы:

возможно затоплены: обнаружено 7206 домов с общей примерной площадью затопления 1174 тыс. м²;

полностью затоплены: обнаружено 9573 дома, полностью затоплены, с общей площадью затопления 1040 тыс. м²;

частично затоплены: затопление было зафиксировано в 2189 домах и общая площадь затопления составляет 318 тыс. м².

По уровню нанесенных разрушений больше всего пострадали жилые дома жителей области - 57% всех объектов. На втором месте небольшие нежилые постройки (42%), остальные — общественные объекты.

Из всех уже проанализированных населенных пунктов наиболее затопленным является село Корсунка, где почти все дома полностью или частично в зоне затопления.

Проведенный анализ первых четырех населенных пунктов Херсона после подрыва Каховской ГЭС основывается на спутниковых изображениях UNITAR, открытых источниках, в т.ч. о высотах с NASA DEM, и других данных. Он предоставляет важный информационный ресурс для понимания масштабов затопления. Исследование проводилось в рамках проекта EMITTER при поддержке ЕС.

Данные: KSE

После подрыва россиянами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, хотя в Укргидроэнерго говорят, что планируют построить новую станцию на месте разрушенной.

Хотя достоверных данных о последствиях для украинской энергетики от разрушения Каховской ГЭС и утечки каховского водохранилища ждать пока не стоит, важно понимать, что вокруг Каховского водохранилища была построена инфраструктура и экономика нескольких областей. Delo.ua рассказывало, каким будет влияние катастрофы на украинскую энергетику и окружающую среду юга страны.