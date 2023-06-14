В Херсонской области за ночь вода опустилась еще на 32 см, - ОВА (ВИДЕО)

Средний уровень воды по состоянию на 14 июня в подтопленных населенных пунктах Херсонской области за ночь снизился еще на 32 сантиметра и составляет 2,13 метра. Динамика на спад воды сохраняется.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Как отмечается, подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка.

"В общем под водой остаются 3103 жилых дома. За минувший день вода отошла от около полутысячи домов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Совет обороны Херсонской области 13 июня принял ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В частности, запрещен въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления, и проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году.