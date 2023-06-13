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Суспільство
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У Херсонській області розширюють заборони та обмеження: торкнуться в'їзду та продажу алкоголю

Підтоплення у Херсоні. Фото: Каховська ГЕС|штаб інфо
Підтоплення у Херсоні. Фото: Каховська ГЕС|штаб інфо

Рада оборони Херсонської області прийняла низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відтепер на деокупованих територіях заборонено:

  • в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення (заборона діятиме до окремого розпорядження);
  • з 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00;
  • стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло, відкриють.

Крім цього, у цьому мікрорайоні встановлюється комендантська година.

Фото 2 — У Херсонській області розширюють заборони та обмеження: торкнуться в'їзду та продажу алкоголю
Фото: Олександр Прокудін/Telegram.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, що очолює штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, ініціював подовження комендантської години у Херсоні, аби можна було оперативно ліквідувати всі наслідки.

Автор:
Ніна Комащенко