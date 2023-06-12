У МВС виступають за подовження комендантської години в Херсоні

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про плани ініціювати подовження комендантської години в Херсоні. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами урядовця, це необхідно для оперативної ліквідації всіх подальших наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

Під час засідання Штабу з ліквідації наслідків підриву він зазначив, що наразі рівень води падає стрімко – зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Щоб швидко це прибрати, до міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів та спеціальну техніку.

Своєю чергою заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін поінформував, що наразі спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано.

Централізована вода в регіоні відповідає нормам, але жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць й рекомендують проводити знезараження питної води. Крім того, суворо заборонено купатися у водоймах.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, а на Миколаївщині – 31. Через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.