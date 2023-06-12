В МВД выступают за продление комендантского часа в Херсоне

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о планах инициировать продление комендантского часа в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам чиновника, это необходимо для оперативной ликвидации всех дальнейших последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Во время заседания Штаба по ликвидации последствий подрыва он отметил, что уровень воды падает стремительно – появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Чтобы быстро это убрать, в город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов и специальную технику.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин проинформировал, что в настоящее время вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы.

Централизованная вода в регионе соответствует нормам, но жителям пострадавших общин не советуют использовать воду из колодцев и рекомендуют проводить обеззараживание питьевой воды. Кроме того, строго запрещено купаться в водоемах.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 12 июня, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, а в Николаевской – 31. Из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.