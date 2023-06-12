В Херсонской области за ночь вода опустилась еще на 64 см, продолжается спасательная операция

Уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области за ночь снизился на 64 сантиметра и по состоянию на утро 12 июня достиг отметки 3,29 метра.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По состоянию на данный момент вода продолжает уходить и уже достигла отметки 3,29 м. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень воды снизился на 64 см", - отметил он.

По его словам, подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 32 – на правом берегу и 14 – на левом. На освобожденной территории затоплено 3801 дом.

Несмотря на огонь российских террористов, продолжается спасательная операция. На правом берегу эвакуировали 2743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных.

"На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют эвакуацию и не проводят ее сами… Однако спасательная операция продолжается на левом берегу. Оттуда уже эвакуировали 112 людей", - сообщил глава ОВА.

Напомним, 11 июня российские захватчики атаковала лодку с гражданскими людьми, пытавшимися эвакуироваться с левого берега Херсонской области. Пострадали тринадцать человек.

Российские оккупанты мешают эвакуировать людей с подтопленных территорий и терроризируют местное население. В течении 10 июня 41 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 247 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО "Град" и беспилотников.

А 8 июня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.