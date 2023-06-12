В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 3 человека, 12 получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 11 июня 26 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения.

Напомним, 11 июня российские захватчики атаковала лодку с гражданскими людьми, пытавшимися эвакуироваться с левого берега Херсонской области. Пострадали тринадцать человек.

Российские оккупанты мешают эвакуировать людей с подтопленных территорий и терроризируют местное население. В течении 10 июня 41 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 247 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО "Град" и беспилотников.

А 8 июня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.