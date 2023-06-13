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Общество
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В Херсонской области расширяют запреты и ограничения: коснутся въезда и продажи алкоголя

В Херсонской области расширяют запреты и ограничения: коснутся въезда и продажи алкоголя
Подтопления в Херсоне Фото: Каховская ГЭС|штаб инфо

Совет обороны Херсонской области принял ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Теперь на деоккупированных территориях запрещено:

  • въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления (запрет будет действовать до отдельного распоряжения);
  • с 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00;
  • стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.);
  • проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и т.д. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий въезд для граждан, там зарегистрированных или снимающих жилье, откроют.

Кроме этого, в этом микрорайоне устанавливается комендантский час.

Фото 2 — В Херсонской области расширяют запреты и ограничения: коснутся въезда и продажи алкоголя
Фото: Александр Прокудин/Telegram.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС, инициировал продление комендантского часа в Херсоне, чтобы можно было оперативно ликвидировать все последствия.

Автор:
Нина Комащенко