В Херсоне запретили посещение Острова, где вводят ежедневный 21-часовой комендантский час

В Херсоне с 13 июня вводится запрет на въезд в микрорайон Корабел, расположенный на Карантинном острове, который был полностью подтоплен водами Днепра в результате подрыва 6 июня Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. В свою очередь, комендантский час именно по этому микрорайону с 13 июня будет действовать с 15:00 до 12:00 следующих суток, то есть пребывание без разрешения там будет возможно лишь три часа в сутки.

Комендантский час в таком режиме продлится по 19 июня включительно. На Острове будут проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб.

В то же время Мрочко добавил, что эвакуация населения также продолжается. Она будет осуществляться представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и городской военной администрации.

Также, по его словам, после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий взрыва ГЭС, инициировал продление комендантского часа в Херсоне, чтобы можно было оперативно ликвидировать все последствия.