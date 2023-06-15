Подрыв Каховской ГЭС: названа сумма ущерба для рыбной отрасли

Ущерб рыбной отрасли в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и разрушения водохранилища может составить более 11 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Отмечается, что только из-за затопления двух государственных рыбовоспроизводственных заводов Госрыбагентства украинские водоемы ежегодно недополучат зарыбление в количестве 16 млн экземпляров ценных видов водных биоресурсов.

В частности, Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодика частичных рыб обеспечивал ежегодное вселение 13,4 млн экземпляров ценных видов рыб (6,2 млн экз. аборигенных и 7,2 млн экз. растительноядных).

Еще 2,6 млн экземпляров мальков ценных видов рыб, в том числе 1,6 млн экз. осетровых видов, должен ежегодно вселять в отечественные водоемы Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбопроизводящий завод им. академика С.Т. Артющик.

"По предварительным подсчетам финансовый ущерб государству только от потери заводом ремонтно-маточного поголовья осетровых видов рыб, а это почти 19 тыс. экземпляров стерляди, осетра и севрюги составят более 900 млн грн", - отмечают в Госрыбагенстве.

Там добавляют, что динамика уровня Каховского водохранилища свидетельствует о реальной перспективе полнойго осушки ложа водохранилища, то есть фактически под водой может остаться только старое русло реки Днепр. Как следствие, это может привести к массовой гибели водных биоресурсов.

"При этом ориентировочная общая сумма ущерба рыбной отрасли из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС будет составлять более 11 млрд грн", - подчеркивают в Госрыбагенстве.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Отметим, что на левобережье Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС затоплено и полностью разрушено 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.