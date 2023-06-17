Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені: в ОВА назвали, що необхідно зараз

Першочергові потреби жителів постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС територій вже забезпечені. Наразі найбільше потрібні будівельні матеріали та побутова техніка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, потреби жителів підтоплених районів Херсонщини у їжі, питній воді та засобах гігієни наразі повністю забезпечені. Також він запевнив, що в області є достатня кількість помп для відкачування води та рятувальних човнів.

"Що потрібно зараз: лопати, відра, шланги, сміттєві мішки, гумові рукавиці, садовий інвентар, бензопили, будівельні матеріали, мийні та дезінфекційні засоби, портативні газові колонки та балони до них, мийки високого тиску, побутова техніка", - зазначив очільник ОВА.

Також постраждалим потрібні ліхтарики, павербанки та мобільні телефони, щоб скористатися корисними додатками.

"Для координації та оновленого списку потреб звертайтеся до контакт-центру: 0800 101 102", - додав він.

Нагадаємо, в уряді виділили 564 мільйони 875 тисяч гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям для допомоги людям, які постраждали внаслідок вибуху на Каховській гідроелектростанції, що був здійснений Російською Федерацією.