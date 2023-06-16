Кабмін схвалив виплату допомоги постраждалим від підтоплення

В уряді виділили 564 мільйони 875 тисяч гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям для допомоги людям, які постраждали внаслідок вибуху на Каховській гідроелектростанції, що був здійснений Російською Федерацією.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кожній людині, яка постраждала від підтоплення, буде виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень.

Організацію виплат забезпечать Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації.

Крім того, всі постраждалі отримають додаткову фінансову допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.