Зеленський замінив очільників двох громад на Херсонщині, підтоплених через підрив ГЕС

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників Дар'ївської та Тягинської сільських військових адміністрацій Херсонської області Івана Кореня та Раїсу Пономаренко.

Про це йдеться в розпорядженнях глави держави №103 та №104 від 15 червня. Наступними ж розпорядженнями №105 та №106 новим начальником Дар'ївської СВА призначено Анатолія Дідура, а Тягинської - Миколу Яценка.

Обидва звільнені були сільськими головам, обраними на виборах у 2020 році, вони балотувалися в якості самовисуванців. 28 жовтня 2022 року Зеленський призначив начальником відповідної новоутвореної військової адміністрації Кореня, а 1 листопада - Пономаренко.

Зазначимо, що йдеться про дві громади на правобережжі Дніпра, населені пункти яких були підтоплені внаслідок підриву 6 червня Каховської гідроелектростанції. Крім того, Дар'ївська громада охоплює села (в тому числі її адмінцентр), розташовані на притоці Дніпра - річці Інгулець, яка також сильно вийшла з берегів з зазначеної причини.

Нагадаємо, що загалом через руйнування дамби Каховського водосховища його водами було підтоплено десятки населених пунктів - зокрема також і в Чорнобаївській та Білозерській громадах на правобережжі Херсонщини, низинну частину Херсона, а також окуповані Росією населені пункти Новокаховської, Олешківської та Голопристанської громад. Також постраждали від підтоплення населені пункти на Інгульці не тільки на Херсонщині, а й вище за течією в Миколаївській області.