Зеленский заменил руководителей двух общин Херсонской области, подтопленных из-за подрыва ГЭС

Президент Владимир Зеленский уволил начальников Дарьевской и Тягинской сельских военных администраций Херсонской области Ивана Кореня и Раису Пономаренко.

Об этом говорится в распоряжениях главы государства №103 и №104 от 15 июня. Следующими же распоряжениями №105 и №106 новым начальником Дарьевской СВА был назначен Анатолий Дидур, а Тягинской - Николай Яценко.

Оба уволенных были сельскими головами, избранными на выборах в 2020 году, они баллотировались в качестве самовыдвиженцев. 28 октября 2022 года Зеленский назначил начальником соответствующей новосозданной военной администрации Кореня, а 1 ноября – Пономаренко.

Отметим, что речь идет о двух общинах на правобережье Днепра, населенные пункты которых были подтоплены в результате подрыва 6 июня Каховской гидроэлектростанции. Кроме того, Дарьевская община охватывает и села (в том числе ее админцентр), расположенные на притоке Днепра – реке Ингулец, которая также сильно вышла из берегов по указанной причине.

Напомним, что в целом из-за разрушения дамбы Каховского водохранилища его водами были подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе также и в Чернобаевской и Белозерской общинах на правобережье Херсонщины, низменная часть Херсона, а также оккупированные Россией населенные пункты Новокаховской, Алешковской и Голопристанской общин. Также пострадали от подтопления населенные пункты на Ингульце не только в Херсонской области, но и выше по течению в Николаевской области.