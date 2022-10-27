Зеленский создал еще 20 военных администраций в Херсонской области, в том числе в Бериславе

Президент Владимир Зеленский образовал еще 20 местных военных администраций в Херсонской области, в том числе и на деоккупированных территориях. Об этом говорится в указе главы государства №738 от 27 октября.

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Так, образованы Бериславская и Таврическая городские ВА, Великоалександровская, Высокопольская, Ивановская, Каланчакская, Лазурненская, Любимовская, Нижнесерогозская, Нововоронцовская и Чаплинская поселковые ВА, а также Дарьевская, Константиновская, Кочубеевская, Новоалександровская, Новорайская, Рубановская, Тягинская, Чернобаевская и Чулаковская сельские ВА.

Начальников этих администраций президент пока не назначал, в отличие от новообразованных ВА в Харьковской области, решение о создании которых он оформил в этот же день.

Таким образом, в Херсонской области предусмотрено сейчас 36 военных администраций на местном уровне - больше, чем в любой другой области (всего их сейчас 117). Такие администрации Зеленский еще не образовал лишь в 13 общинах региона. В частности, ВА созданы во всех общинах Бериславского и Генического районов.

Напомним, что 19 сентября президент образовал в Херсонской области 15 ВА, в том числе в самом областном центре, который возглавила секретарь горсовета Галина Луговая. До этого была предусмотрена только военная администрация в оккупированном Геническе.

Отметим также, что, как заявляли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 21 октября, в Бериславе Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность все органы российской оккупационной власти.