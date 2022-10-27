Зеленский образовал военные администрации в Купянске и еще семи деоккупированных общинах Харьковщины

Президент Владимир Зеленский образовал еще восемь местных военных администраций в деоккупированных общинах Харьковской области. Об этом говорится в указе главы государства №737 от 27 октября.

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В частности, созданы Волчанская и Купянская городские ВА, Двуречанская, Печенежская и Чкаловская поселковые ВА, а также Кондрашовская, Куньевская и Петропавловская сельские ВА.

Кроме того, президент сразу же назначил начальников новообразованных органов. В частности, Волчанском будет руководить Тамаз Гамбарашвили, а Купянском – Андрей Беседин.

Начальницей Двуречанской общины назначена Галина Турбаба, которая и так была избрана на выборах 2020 года главой общины. Баллотировалась она от "Оппозиционной платформы – За жизнь", и это уже вторая назначенная Зеленским руководительница ВА, представлявшая эту запрещенную ныне партию, после руководительницы Роганской поселковой ВА.

В свою очередь Петропавловской общиной продолжит руководить Ольга Козырева (на выборах представляла "Слугу народа"), а Печенежской - Александр Гусаров ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!").

Остальные освобожденные общины получили новых руководителей: начальником Кондрашовской назначен Сергей Костюков, Куньевской - Сергей Мовчан, Чкаловской - Сергей Котенко.

Напомним, что 1 октября Зеленский образовал в общинах Харьковской области первые 13 военных администраций: почти все из них возглавили избранные на выборах 2020 года мэры. Таким образом, сейчас в регионе создана уже 21 такая администрация, а остальные 35 общин остаются без изменений.